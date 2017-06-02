欧洲股市：小幅收高，但受美国就业增长放缓拖累从日高回落

欧洲股市：续跌，Provident Financial股价急挫
路透伦敦6月21日 - 欧洲股市周三再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。
* 泛欧STOXX 600指数收高0.2%
* 汽车股和Linde扶助德股大涨
* 欧股录得连续第十周资金流入－美银美林
路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周五小涨，投资人保持对欧洲股市的强劲投资，但在美国公布令人失望的就业增长后，此间市场指标股指从稍早高位回软。
泛欧STOXX 600指数收高0.2%，德股DAX指数大涨1.25%，英股富时100指数微升0.05%，两国股市盘中均创纪录新高。
法股CAC指数上扬0.47%。
美国5月非农就业岗位仅小幅增加，这令投资人担心在首季经济成长放缓后美国经济的体质。
“这不是金融市场所期望的。”Aberdeen Asset Management资深分析师Paul Diggle表示。
美国汽车销售数据优于预期，带动汽车股走强，另外Linde董事会批准730亿美元同美国同业Praxair合并后股价大涨2%，这些因素支撑德股表现。
根据美银美林，欧股连续第十周录得资金流入，再度确认欧股对国际投资者是有吸引力的。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦6月21日 - 欧洲股市周三再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透巴黎6月19日 - 欧洲股指周一上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。