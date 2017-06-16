欧洲股市：受希腊达成债务协议带动收高，但零售股续跌

* 泛欧STOXX 600指数收高0.7%

* 希腊股市触及两年高位

* 雀巢上涨，因可能出售美国分支

* 零售股下挫，此前亚马逊收购Whole Foods

路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。

泛欧STOXX 600指数收高0.7%，英股富时指数收高0.6%，德股DAX指数收高0.48% 法股CAC-40指数上涨0.89%。

“希腊和金主达成协议，能释出下一笔金援，这对股市应有帮助，因消除了未来的一些不确定性。”City of London Markets交易员Markus Huber表示。

欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。

希腊股市升0.8%，至两年高位，一些分析师表示，预计若达成债务减免协议，希腊股市还会进一步走强。

不过欧洲零售股延续昨日跌势，触及两个月低点，此前亚马逊宣布将以约137亿美元收购Whole Foods Market的消息，引发市场担忧该行业的竞争会加剧。

荷兰超市连锁店Ahold Delhaize重挫9.5%，英国乐购收低4.9%。

雀巢(Nestle)可能出售年营收约9亿美元的美国糖果业务。这是该集团改善其庞大业务组合健康状况的最新努力。该股收高逾3%。