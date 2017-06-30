欧洲股市：小幅收低，录得一年最大月度跌幅

* 泛欧STOXX 600指数6月大跌2.7%

* 对收紧货币政策的担忧打压股市

* 拜尔发布盈警，股价下挫

路透米兰6月30日 - 欧洲股市周五走势震荡，小幅收低，本月表现为一年来最差，且录得一年来首次季度下跌，因对收紧货币政策迹象的担忧殃及市场人气。

泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，欧元区绩优股STOXX 50指数下挫0.9%。

6月泛欧STOXX 600指数大跌2.7%，之前受欧元区政治忧虑缓解及经济前景改善带动连升四个月。

但本周央行官员的鹰派言论提振了公债收益率和欧元，引发股市遭全面抛售，因股市得益于较低利率，且出口类股的卖压尤其重。

上述忧虑加上对全球股市估值过高的担忧，拖累欧股季度小跌0.5%，尽管5月法国总统大选结果对市场有利，引发了一波新的买盘。

周五各板块表现波澜不兴，银行股扭转近期升势，跌1%，科技股反弹0.4%，领涨各板块。

德国制药商拜尔重挫5.4%，此前该公司警告可能不得不调整全年财测，指因巴西作物保护客户库存水准过高，且消费者保健业务不及预期。

英股富时100指数收跌0.51%。德股DAX指数收挫0.73%。法股CAC指数跌0.65%。(完) (编译 李军; 审校 母红)