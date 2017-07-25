欧洲股市：上涨，银行和矿业股领涨

* STOXX 600指数升0.4%

* 银行股和矿业股领涨

* 业绩提振Informa、Randstad和Raiffeisen股价上扬

* Jimmy Choo急升至纪录高位，之前Michael Kors同意收购该公司

路透伦敦7月25日 - 欧洲股市周二上涨，因商品和银行类股上扬，且一系列公司发布稳固业绩。

业绩仍是股市的关注焦点，尽管投资者还关注今日稍晚开始的为期两日的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议。

市场预计美联储会等到第四季才升息，因美国经济数据弱于预期。

泛欧STOXX 600指数升0.4%，守住了稍早的升幅，因美股开盘走高，一个关键波动性指标急挫至逾23年低位。

但一些投资者表示他们态度谨慎。

“我们处于年中艰难的时间接点，股市之前上涨，我们做得不错，我们开始接受全球多家央行进一步将政策正常化，但我们实际上没有看到太多，”Accendo Markets研究主管Mike van Dulken称，“所以人们开始质疑，宏观经济环境并没有看起来那么乐观？”

企业紧锣密鼓地发布业绩，英国商业媒体集团Informa和荷兰人力资源公司Randstad分别升2.7%和4.9%，因此前发布的上半年业绩喜人。

在表现突出银行股中，奥地利奥合国际银行涨幅最抢眼，急升6.8%，此前公司称第二季利润基本上翻三番至3.65亿欧元，受助于坏账拨备减少。

矿业股安托法加斯塔矿业在STOXX成份股中涨幅最大，受铜价急升提振。

美国零售商Michael Kors已同意以12亿美元收购奢华鞋履生产厂商Jimmy Choo。后者急升17%，触及纪录高位。

英股富时100指数收高0.77%，法股CAC-40指数收涨0.65% 德股DAX指数收升0.45%。(完) (编译 刘静；审校 母红)