欧洲股市：受央行追加刺激预期带动连升第三日，但本月跌幅为1月来最大

* 泛欧STOXX 600指数收高，但本月跌幅为1月来最大

* 德意志银行创新低，其美国分支未能通过压力测试及IMF评论

* 意大利裕信银行任命新执行长后股价上涨

* 英股富时100指数收在今年高位

路透米兰6月30日 - 欧洲股市周四连续第三日上涨，因市场预期央行会追加刺激措施，对英国上周公投决定退出欧盟的不安情绪有所缓解。

不过德意志银行跌至历史新低，因其美国分支没有通过美联储的压力测试，且国际货币基金组织(IMF)表示，德意志银行对更广泛金融体系的潜在风险最大。

泛欧STOXX 600指数 升1%，扭转稍早颓势，本月该指数录得1月来最差月度表现，较英国公投前的水准仍低4.8%。英国公投引发对欧洲政治风险的担忧，重创银行股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 也上扬近1%。

“投资人预计央行会进一步实施刺激措施，因此欧股反弹。”Swissquote Bank市场分析师Yann Quelenn称。

英股富时100指数 收在今年最高水准，完全收复了公投后的跌幅，尾盘受英国央行总裁卡尼的讲话提振。卡尼表示，央行可能在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。

德意志银行大跌2.7%，盘中触及12.05欧元历史低点。

意大利裕信银行 升2.3%，该公司任命Jean Pierre Mustier为新执行长。

苏格兰皇家银行 续挫4.7%，此前摩根士丹利将该股评级由“增持”下调至“中性”。该股自英国退欧公投后已经暴跌超过30%。