欧洲股市：下跌，因业绩疲弱打击培生和Marine Harvest

* STOXX 600指数下跌，今年迄今下跌约8%

* 培生更新财测后大幅下挫

* 意大利银行股因合并交易跑赢

路透伦敦10月17日 - 欧洲股市周一下跌，因媒体集团培生(Pearson) 和挪威海产品公司Marine Harvest 等公司发布看似疲弱的业绩更新，令股市受挫。

泛欧STOXX 600指数 下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%。

培生急挫8.4%，在英国富时100指数 和STOXX 600指数成份股中表现最弱，此前该公司警告称虽减支措施可以令公司维持全年展望不变，但业务环境艰难。

Marine Harvest股价下跌4.1%，此前公司下调了2016年的产量预估。

意大利银行股跑赢。富时意大利银行股指数 周一上涨1.3%，但该指数今年迄今仍下挫近50%，因担心坏账水平高企。

合并交易活动推高意大利银行股。意大利裕信银行 确认正在就出售所持Bank Pekao 股权进行磋商；Banco Popolare 和Banca Popolare di Milano 股东批准了合并计划。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周五晚些时候有关需要采取激进措施来重建美国经济的讲话也令股市受挫。她的讲话提振了较长期美债收益率。

分析师称，英镑受“硬脱欧”的担忧拖累急挫，是普遍对欧洲股市感到担忧的一个原因。

“考虑到对硬脱欧的担忧，我预计市场将进一步下行，”Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths称。