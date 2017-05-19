欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现

欧洲股市：受希腊达成债务协议带动收高，但零售股续跌
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
* STOXX指数周线下跌1%
* Richemont购股提振Dufry
* 希腊救助计划取得进展提振股市
* 在巴西有业务的公司股价回稳
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
泛欧STOXX 600指数升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。英股富时指数和欧元区蓝筹股也分别上涨0.46%和0.7%。
各类股普遍上涨，金融股给STOXX指数带来的提振最大，权重股法国巴黎银行和意大利裕信银行均涨2%。本周金融股遭抛售最重。
西班牙Banco Popular跳升10%，此前消息人士称，Santander或Bankia可能将收购该银行，Banco Popular正在努力清理不良房地产资产。
该股将西班牙IBEX指数推升1.4%。
机场零售商Dufry升5%，此前奢侈品集团Richemont买入该公司5%的股份。
本周的下跌令STOXX指数从21个月高位回落，此前大量资金流入欧洲、经济数据稳固和企业业绩意外强劲等因素驱动股市大涨。
同时，一些投资者对希腊的进展感到欣慰，希腊议会前夜批准了采取进一步的撙节措施，在获得救助基金方面取得进展。
希腊股指升0.2%。
此外，在巴西有业务的公司股价回稳，如Casino、Telefonica和Telecom Italia等，此前一天因巴西总统的贿赂丑闻下跌。
德股DAX指数收高0.39%，法股CAC指数收高0.66%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透伦敦6月15日 - 欧洲股市周四收低，因油价下挫打压基本资源股，而在H&M公布的业绩不及预期，且英国数据显示消费者感到通胀上升带来的冲击后，零售股走软。
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。