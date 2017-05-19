欧洲股市：回升，但本周录得六个月来的最糟糕表现

* STOXX指数周线下跌1%

* Richemont购股提振Dufry

* 希腊救助计划取得进展提振股市

* 在巴西有业务的公司股价回稳

路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。

泛欧STOXX 600指数升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。英股富时指数和欧元区蓝筹股也分别上涨0.46%和0.7%。

各类股普遍上涨，金融股给STOXX指数带来的提振最大，权重股法国巴黎银行和意大利裕信银行均涨2%。本周金融股遭抛售最重。

西班牙Banco Popular跳升10%，此前消息人士称，Santander或Bankia可能将收购该银行，Banco Popular正在努力清理不良房地产资产。

该股将西班牙IBEX指数推升1.4%。

机场零售商Dufry升5%，此前奢侈品集团Richemont买入该公司5%的股份。

本周的下跌令STOXX指数从21个月高位回落，此前大量资金流入欧洲、经济数据稳固和企业业绩意外强劲等因素驱动股市大涨。

同时，一些投资者对希腊的进展感到欣慰，希腊议会前夜批准了采取进一步的撙节措施，在获得救助基金方面取得进展。

希腊股指升0.2%。

此外，在巴西有业务的公司股价回稳，如Casino、Telefonica和Telecom Italia等，此前一天因巴西总统的贿赂丑闻下跌。