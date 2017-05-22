欧洲股市：西班牙股市跑输欧洲股市，因政治忧虑

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
* STOXX 600指数小跌
* 西班牙股市银行股跌幅最大
* 并购协议提振Clariant
路透米兰5月22日 - 欧洲股市周一小幅收低，受西班牙最新的政治忧虑拖累，但并购活动支撑该地区指标股指。
西班牙主要股指下跌0.3%，泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，但英股富时指数上涨0.4%。
对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，周日重新成为反对党社会党的领导人，这令执政党更难获得推进改革所需的反对党的支持。
“尽管过去一周Sanchez获得的支持在上升，但这一结果仍令市场感到惊讶，可能给西班牙投资带来政治风险，”Exane分析师称，“我们可以预期短期内市场会有负面反应。”
对政治特别敏感的金融股在西班牙股市中跌幅最大。Banco Popular、Bankia和西班牙国际银行集团跌幅在1.3%-3.2%之间。
欧元区银行股指数下跌1%。
瑞信策略师下调了西班牙股票评级，因经济数据和企业业绩强劲增长的势头放缓。
瑞士公司Clariant收高3.5%，此前该公司与美国同业公司Huntsman同意合并，组建一家市值超过140亿美元的化工产品生产商。
德股DAX指数收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.03%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透巴黎6月19日 - 欧洲股指周一上扬，法股跑赢区内其它市场，此前法国总统马克龙的政党在议会选举中获得多数席位；评级上调刺激银行股反弹，零售商类股也从上周的下跌中回升。
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。