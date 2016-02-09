欧洲股市：触及2013年9月以来最低，因银行股续跌

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
* FTSEurofirst 300指数下挫1.6%
* 银行股料将录得18年来最长周线下跌
* 矿商股跌幅最大，英美资源领跌
* Vestas因业绩超过预期而上涨
路透米兰/伦敦2月9日 - 欧洲股市周二连续第七个交易日下跌，触及逾两年最低水平，因持续的低利率将对银行产生影响的担忧令市场人气脆弱。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，至1,219.82点，盘中最多跌2.6%，至2013年9月来最低水平。
STOXX Europe 600银行股指数 大跌4%，逆转了稍早的上涨走势，周一该指数急跌5.6%。该指数势将录得第七个周线下跌，为自1998年以来最长的周线跌势，因投资者担心利差收窄将会威胁银行的盈利能力和资本状况。
“人气肯定是负面的，现在需要的是欧洲央行发出的清晰且强有力的讯息，”Activtrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。
德意志银行 下跌4.3%，周一稍晚，该银行称，已预留了“充足的”准备金，用以支付今年应付的AT1证券(其他一级资 本工具证券)本息。周一该股暴跌9.5%，因担心该行继续支付债券本息的能力。
银行股中，意大利裕信银行(UniCredit) 急跌7.9%，好于预期的业绩未能安抚投资者。瑞士信贷 、瑞银集团(UBS) 和巴克莱 跌幅在4.6-8.4%之间。
矿商股 下跌5.4%，领跌各大类股，英美资源集团 大跌11.2%，此前其分公司Kumba 公布利润下降；安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 急跌9.4%，此前高盛将该股评级下调至“卖出”。
在上涨股中，全球最大风力发电机制造商Vestas 上涨4%，因该公司业绩超过预期；意大利电话公司Telecom Italia 上涨3.6%，因对该公司下周将要发布的新业务计划预期乐观。
英股富时100指数 跌1.0%，报5,632.19点，法股CAC指数 收跌1.69%，报3,997.54点。德国DAX指数 下挫1.11%，收报8,879.40点。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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