欧洲股市：触及2013年9月以来最低，因银行股续跌

* FTSEurofirst 300指数下挫1.6%

* 银行股料将录得18年来最长周线下跌

* 矿商股跌幅最大，英美资源领跌

* Vestas因业绩超过预期而上涨

路透米兰/伦敦2月9日 - 欧洲股市周二连续第七个交易日下跌，触及逾两年最低水平，因持续的低利率将对银行产生影响的担忧令市场人气脆弱。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，至1,219.82点，盘中最多跌2.6%，至2013年9月来最低水平。

STOXX Europe 600银行股指数 大跌4%，逆转了稍早的上涨走势，周一该指数急跌5.6%。该指数势将录得第七个周线下跌，为自1998年以来最长的周线跌势，因投资者担心利差收窄将会威胁银行的盈利能力和资本状况。

“人气肯定是负面的，现在需要的是欧洲央行发出的清晰且强有力的讯息，”Activtrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。

德意志银行 下跌4.3%，周一稍晚，该银行称，已预留了“充足的”准备金，用以支付今年应付的AT1证券(其他一级资 本工具证券)本息。周一该股暴跌9.5%，因担心该行继续支付债券本息的能力。

银行股中，意大利裕信银行(UniCredit) 急跌7.9%，好于预期的业绩未能安抚投资者。瑞士信贷 、瑞银集团(UBS) 和巴克莱 跌幅在4.6-8.4%之间。

矿商股 下跌5.4%，领跌各大类股，英美资源集团 大跌11.2%，此前其分公司Kumba 公布利润下降；安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 急跌9.4%，此前高盛将该股评级下调至“卖出”。

在上涨股中，全球最大风力发电机制造商Vestas 上涨4%，因该公司业绩超过预期；意大利电话公司Telecom Italia 上涨3.6%，因对该公司下周将要发布的新业务计划预期乐观。