欧洲股市大涨 意大利银行股劲升9%

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦12月6日 - 欧洲股市周二连续第二日收高，银行股升至11个月高位，因投资人在意大利上周末修宪公投后回补受创的意大利银行股。
意大利银行股.FTIT8300劲升9%，创7月来最大单日升幅，在本周稍后欧洲央行货币政策会议前，以及意大利总理伦齐表示在公投挫败后将下台后出现空头回补。
“意大利公投前没有人持有意大利银行股。这是仓位调整，投资人现在在回补空头。”Anthilia投资长Andrea Cuturi表示。他称欧洲银行股受到持续轮换至景气类股支撑。
意大利银行股指数今年迄今已被腰斩，因投资人担心政治不稳定以及意大利银行如何应对坏账。意大利西雅那银行(Banca MPS)受政府救助预期带动上涨1.2%。
欧洲银行股指数.SX7P升4.4%，至1月14日来最高水准，银行股升势扶助泛欧STOXX 600指数收高1%。
英国电力公司Drax Group Plc (DRX.L)宣布计划收购能源供应商Opus Energy和四家燃气发电厂后股价暴涨12%，并带动公用事业股的需求，STOXX 欧洲600公用事业股指数.SX6P攀升2.7%。
英股富时100指数.FTSE收高0.49%，法股CAC指数.FCHI大涨1.26%，德股DAX指数.GDAXI升0.85%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。