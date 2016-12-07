欧洲股市大涨 意大利银行股劲升9%

路透米兰/伦敦12月6日 - 欧洲股市周二连续第二日收高，银行股升至11个月高位，因投资人在意大利上周末修宪公投后回补受创的意大利银行股。

意大利银行股.FTIT8300劲升9%，创7月来最大单日升幅，在本周稍后欧洲央行货币政策会议前，以及意大利总理伦齐表示在公投挫败后将下台后出现空头回补。

“意大利公投前没有人持有意大利银行股。这是仓位调整，投资人现在在回补空头。”Anthilia投资长Andrea Cuturi表示。他称欧洲银行股受到持续轮换至景气类股支撑。

意大利银行股指数今年迄今已被腰斩，因投资人担心政治不稳定以及意大利银行如何应对坏账。意大利西雅那银行(Banca MPS)受政府救助预期带动上涨1.2%。

欧洲银行股指数.SX7P升4.4%，至1月14日来最高水准，银行股升势扶助泛欧STOXX 600指数收高1%。

英国电力公司Drax Group Plc (DRX.L)宣布计划收购能源供应商Opus Energy和四家燃气发电厂后股价暴涨12%，并带动公用事业股的需求，STOXX 欧洲600公用事业股指数.SX6P攀升2.7%。

英股富时100指数.FTSE收高0.49%，法股CAC指数.FCHI大涨1.26%，德股DAX指数.GDAXI升0.85%。(完)