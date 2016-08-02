欧股收低 压力测试后意大利裕信银行领跌银行股

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰8月1日 - 欧洲股市周一收低，在欧洲银行业压力测试中表现不佳的意大利裕信银行和奥地利Raiffeisen等领跌银行股。
泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收低0.6%。
STOXX Europe 600银行指数.SX7P大跌1.8%，扭转稍早升势，回吐之前几日受对欧洲银行业压力测试结果的热望带动的升幅。压力测试结果略微令人失望，浇灭了市场的热望。
奥地利Raiffeisen (RBIV.VI)大跌5%，该行同西雅那银行、裕信银行和西班牙Banco Popular在压力测试中表现最差。
意大利资产计最大银行裕信银行(CRDI.MI)暴跌9.4%，压力测试结果显示该行需要增资，分析师表示，该行需要增资高达90亿欧元。Banco Popular (POP.MC)大跌5.9%。
不过西雅那银行收高0.6%，因对该行在最后时刻达成救助计划的一些乐观情绪，抵消了该行在压力测试中表现最差带来的影响。
能源股跟随油价大跌，欧洲能源股指数.SXEP下挫1.8%，受荷兰皇家壳牌(RDSa.L)和BP(BP.L)分布大跌2.9%和2%拖累。
不过欧洲STOXX 600基本资源股指数.SXPP升0.2%，因中国制造业数据显示成长迟滞，令中国进一步实施经济刺激措施的希望增强。
英股富时100指数.FTSE收低0.45%，法股CAC 40指数.FCHI收挫0.69%。德股DAX指数.GDAXI微跌0.07%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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