欧股收低 压力测试后意大利裕信银行领跌银行股

路透米兰8月1日 - 欧洲股市周一收低，在欧洲银行业压力测试中表现不佳的意大利裕信银行和奥地利Raiffeisen等领跌银行股。

泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3均收低0.6%。

STOXX Europe 600银行指数.SX7P大跌1.8%，扭转稍早升势，回吐之前几日受对欧洲银行业压力测试结果的热望带动的升幅。压力测试结果略微令人失望，浇灭了市场的热望。

奥地利Raiffeisen (RBIV.VI)大跌5%，该行同西雅那银行、裕信银行和西班牙Banco Popular在压力测试中表现最差。

意大利资产计最大银行裕信银行(CRDI.MI)暴跌9.4%，压力测试结果显示该行需要增资，分析师表示，该行需要增资高达90亿欧元。Banco Popular (POP.MC)大跌5.9%。

不过西雅那银行收高0.6%，因对该行在最后时刻达成救助计划的一些乐观情绪，抵消了该行在压力测试中表现最差带来的影响。

能源股跟随油价大跌，欧洲能源股指数.SXEP下挫1.8%，受荷兰皇家壳牌(RDSa.L)和BP(BP.L)分布大跌2.9%和2%拖累。

不过欧洲STOXX 600基本资源股指数.SXPP升0.2%，因中国制造业数据显示成长迟滞，令中国进一步实施经济刺激措施的希望增强。

英股富时100指数.FTSE收低0.45%，法股CAC 40指数.FCHI收挫0.69%。德股DAX指数.GDAXI微跌0.07%。(完)