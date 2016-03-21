欧洲股市下跌 因商品类股下挫盖过意大利电信和拜耳上涨的影响

路透伦敦/米兰3月21日 - 欧洲股市周一下跌，商品类股下挫盖过德国拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)上涨的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.25%，报1,339.86点。欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.36%。

意大利电信上涨3.1%，在FTSEurofirst指数中涨幅居前，此前公司证实，其首席执行长辞职，这是大股东维旺迪(威望迪,Vivendi) (VIV.PA)对该公司影响力日益增强的迹象。

意大利券商ICBPI称，意大利电信首席执行长的辞职可能增强这家公司将采取新一轮消减成本措施的猜测。

德国制药商拜耳(BAYGn.DE)上涨3.3%，此前知情人士告诉路透，全球最大种子生产商孟山都(Monsanto)(MON.N)已经接触拜耳，表达了对后者的作物科学业务的兴趣，包括一项可能金额超过300亿美元的收购计划。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)和嘉能可(GLEN.L) 等矿业和钢铁类股下跌，因金属价格在前一交易日触及四个月高位后持稳。

油价走软也重压能源类股.SXEP，Tullow Oil (TLW.L)下跌，因投资银行Jefferies下调该公司评级。

一些策略师对欧洲股市前景保持谨慎。

摩根大通将欧洲股市评级从“增持”下调至“中性”，称原因为该地区股市受到美元下跌的不利影响。

FTSEurofirst 300指数今年至今仍下跌约7%。

英股富时100指数.FTSE收跌0.08%，至6,184.58点，法股CAC指数.FCHI跌0.78%，报4,427.80点，德国DAX指数.GDAXI跌0.02%，至9,948.64点。(完)