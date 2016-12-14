欧股升至11个月高位 受意大利裕信银行和Mediaset暴涨带动

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰/伦敦12月13日 - 欧洲股市周二上涨，受助于意大利最大的银行－裕信银行(CRDI.MI)因增资计划暴涨，以及购并臆测带动意大利广播公司Mediaset创历来最大单日升幅。
Mediaset飙升31.9%，此前法国媒体集团维旺迪(Vivendi)(VIV.PA)表示，持有Mediaset 3%股权，并计划增持至高达20%，这助燃了购并预期。
泛欧STOXX 600指数收高1.1%，盘中触及11个月新高。
裕信银行(CRDI.MI)暴涨15.9%，创逾六年最大单日升幅，此前该行发布筹资130亿美元计划，为意大利历来规模最大的供股计划。交易商表示，空头回补令该股升幅被放大。
裕信银行暴涨扶助意大利银行股指数.FTIT8300升5.8%，至6月底来最高收位，意大利绩优股指数.FTMIB以2.5%的升幅跑赢欧洲其他股市。
投资人也在关注周二开始的为期两日的美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议，市场普遍预计，美联储将进行今年首次加息，认为加息25个基点的机率为接近100%。
投资人将聚焦美联储声明和经济预估，寻找对特朗普意外当选美国总统作出反应的任何迹象。
英股富时100指数.FTSE收高1.13%。德股DAX指数.GDAXI上扬0.84%。法股CAC指数.FCHI收高0.91%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。