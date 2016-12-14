欧股升至11个月高位 受意大利裕信银行和Mediaset暴涨带动

路透米兰/伦敦12月13日 - 欧洲股市周二上涨，受助于意大利最大的银行－裕信银行(CRDI.MI)因增资计划暴涨，以及购并臆测带动意大利广播公司Mediaset创历来最大单日升幅。

Mediaset飙升31.9%，此前法国媒体集团维旺迪(Vivendi)(VIV.PA)表示，持有Mediaset 3%股权，并计划增持至高达20%，这助燃了购并预期。

泛欧STOXX 600指数收高1.1%，盘中触及11个月新高。

裕信银行(CRDI.MI)暴涨15.9%，创逾六年最大单日升幅，此前该行发布筹资130亿美元计划，为意大利历来规模最大的供股计划。交易商表示，空头回补令该股升幅被放大。

裕信银行暴涨扶助意大利银行股指数.FTIT8300升5.8%，至6月底来最高收位，意大利绩优股指数.FTMIB以2.5%的升幅跑赢欧洲其他股市。

投资人也在关注周二开始的为期两日的美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议，市场普遍预计，美联储将进行今年首次加息，认为加息25个基点的机率为接近100%。

投资人将聚焦美联储声明和经济预估，寻找对特朗普意外当选美国总统作出反应的任何迹象。

英股富时100指数.FTSE收高1.13%。德股DAX指数.GDAXI上扬0.84%。法股CAC指数.FCHI收高0.91%。(完)