欧股在假日前清淡交投中小幅收低 意大利西雅那银行续挫

路透米兰/伦敦12月22日 - 欧洲股市周四在假日前清淡交投中小幅收低，因矿业股和金融股走软，意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)可能需要政府救助，挫至纪录新低。

泛欧STOXX指数跌0.2%，连跌第二日，但仍接近周二所创的1月4日来最高。

西雅那银行劲跌7.5%，至1999年上市以来最低收位。消息人士周三称，该行作为最后一搏的求救计划已经几乎失败，未能找到锚定投资者，政府救援现看来不可避免。

了解情况的消息人士表示，意大利政府将在周四晚间或周五早间开会，讨论救助该行的紧急法令，西雅那银行本周警告，流动资金可能在四个月内枯竭。

尽管西雅那银行下挫，但欧洲整体银行股在过去两周大涨，受助于放松监管压力的预期和公债收益率上涨。

欧洲银行股指数.SX7P跌0.6%，因投资人对近期升势获利了结，该指数在12月稍早曾触及逾11个月高位。

矿业股.SXPP跌幅最大，下挫1%，因铜价一度触及一个月低点，不过该板块今年迄今猛涨了59%。

瑞士制药商Actelion(ATLN.S)创新高，此前该公司称与潜在买家美国强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)进行一项有关“战略交易”的排他性谈判，同为求购一方的同业赛诺菲(Sanofi)(SASY.PA)似乎被晾在了一边。Actelion大涨4.1%，赛诺菲升1%。

英股富时100指数.FTSE收高0.32%。德股DAX指数.GDAXI收低0.11%。法股CAC指数.FCHI微升0.02%。(完)