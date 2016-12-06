欧股收高 意大利修宪公投遭遇惨败后意大利股市跑输

路透米兰/伦敦12月5日 - 意大利股市周一在震荡交投中下滑，表现落后于其他欧洲股市，因该国修宪公投遭遇惨败，投资人对该国脆弱的银行业的担忧又被激活。

泛欧STOXX 600指数收高0.6%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB则下滑0.2%，为欧洲主要股市中唯一收低的指数。

意大利银行股指数.FTIT8300盘初一度大跌4.8%，因担心新的政治不确定性可能影响银行清理坏账和筹资的努力。

意大利银行股指数今年已暴跌近半，今日收低2.2%。

Templeton Global Equity Group投资组合经理人Dylan Ball称，修宪公投结果为‘否决’在意料之中，投资人为最坏的结果做了对冲。

意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。

意大利银行股Banca Popolare Milano PMII.MI, Banco Popolare BAPO.MI和Mediobanca (MDBI.MI)跌幅介乎4.2-7.9%。

但跌势未见明显的扩散迹象，欧洲银行股指数.SX7P升0.8%。

矿业股指数.SXPP大涨2.1%，受铜价上涨带动。奢侈品类股也有需求，受助于券商积极的评论。Burberry (BRBY.L)收高1.8%。

英股富时100指数.FTSE收高0.24%，法股CAC指数.FCHI大涨1%，德股DAX指数.GDAXI劲升1.63%。(完)