欧股下跌 因西雅那银行和西班牙银行股急挫

路透伦敦12月21日 - 欧洲股市周三下跌，但仍接近逾11个月的最高水平，因并购活动提振市场，西雅那银行受救助计划忧虑拖累急挫至纪录新低。

泛欧STOXX指数下跌0.2%，前一交易日收于1月4日以来最高水平。欧元区蓝筹股指数.STOXX50下滑0.3%，周二收于去年年末水平之上。

处于困境的意大利西雅那银行因大幅波动被暂停交易数次，该股最多下跌19%，至1999年上市交易以来的最低价。

据两位知情人士周三透露，意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)的发股筹资计划尚未找到锚定投资者，目前距离计划截止时间还剩下不到24小时。该行需要在本月底之前筹集50亿欧元(52亿美元)的资金，以避免倒闭。预计意大利政府将会在本周出手救助。

意大利银行股指数.FTIT8300上涨0.4%。

西班牙银行股大幅下挫，Banco Popular(POP.MC)领跌，该股急挫5.8%，此前欧洲法院推翻了一西班牙法庭的裁决，并要求银行向客户返还多收取的月供。西班牙法庭的裁决认定，银行仅对房屋抵押贷款合同中的最低月还款额条款负有有限责任。

瑞士制药商Actelion(ATLN.S)急升6.4%，此前消息人士在周二晚些时候告诉路透，Sanofi(SASY.PA)收购该公司的磋商正在进行，Actelion股价前日下跌，因担心不能很快达成交易。

意大利电视公司Mediaset(MS.MI)盘中最多升8%，触及16个月高位，延续了之前的升势，此前法国维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)称， 将对该公司的持股比例提高至25%以上。该股稍后缩小升幅，收盘上涨2.8%。

并购活动还提振了瑞士安保集团Dormakaba(DOKA.S)，该公司股价跳升6.9%，领涨STOXX成份股，此前公司同意以7.25亿美元收购Stanley Black & Decker (SWK.N)的机械安全性业务。

英股富时100指数.FTSE收跌0.04%。德股DAX指数.GDAXI收涨0.03%。法股CAC指数.FCHI收挫0.33%。(完)