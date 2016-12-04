欧股收低 意大利公投忧虑拖累欧股结束三周连升

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透米兰12月2日 - 欧洲股市周五收低，稍早跌至三周低点，因在意大利周末修宪公投可能引发该地区新的政治不确定性前，投资人交投谨慎。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，因金融股下滑，商品股受金属价格下跌拖累回落。该指数本周收低，此前连升三周。
欧股表现略后于美股，一些投资人预计，该趋势将持续，因未来12个月，欧洲面临一系列投票活动，周日意大利将举行修宪公投，奥地利将举行大选。
“可怕的预警是如果意大利公投结果为‘否决’，八家意大利银行可能破产，这令我们认为，还不完全清楚市场是否真的正确反映了此次事件的风险。”ETX Capital高级分析师Neil Wilson称。
“即便公投结果为‘支持’，解决银行业问题也非易事。”
欧洲银行股.SX7P跌1.3%，为跌幅最大板块，Banco Popular (POP.MC)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和瑞信(CSGN.S)跌幅介乎2-4.6%。
欧洲基本资源类股.SXPP跌1.2%，跟随金属价格走软，油气股.SXEP收低0.7%。
英股富时100指数.FTSE收低0.33%，法股CAC指数.FCHI下滑0.7%，德股DAX指数.GDAXI跌0.2%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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