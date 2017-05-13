欧股连升第三日 受助于并购交易和创纪录资金流入

路透伦敦/米兰5月12日 - 欧洲股市周五连涨第三日，受助于电信行业的并购活动，强劲的企业业绩，以及欧洲股市资金流入触及纪录高位。

欧洲企业业绩意外强劲，已公布业绩的企业中，有67%的获利超预期。

强劲业绩，加之政治忧虑缓解，吸引了一波资金流入，尤其是来自美国的资金，推动泛欧STOXX 600指数本周稍早触及21个月高位。

法国大选第二轮投票结束后，欧洲股市基金本周的资金净流入创纪录。根据花旗和资金跟踪公司EPFR Global提供的数据，有超过60亿美元的资金流入区内股市，同期美国股市出现了20亿美元的资金流出。

“美国投资者看到近期的经济数据后，关注欧元的走势，认为欧元价值被低估，他们开始将部分资金从美国转向欧洲，”Jupiter全球股市部主管Stephen Mitchell说，他还表示，美国投资者对国内市场感到‘疲劳’。

STOXX 600指数和STOXX 50指数.STOXX50E均上扬0.2%，英国富时100指数.FTSE收涨0.66%，受助于药商阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)攀升9%，此前该公司公布了主要免疫治疗药物乐观的实验结果。

受此提振，欧洲医疗保健指数劲扬1.8%，为给STOXX 50指数贡献最大的个股之一。

电信行业新的并购活动推升该类股指数跳涨2.4%，至11个月最高水平。

瑞信将西班牙股市评级调降至跑输大盘，称业绩动能消退，并建议客户获利了结。

尽管录得11月以来最大周跌幅，但西班牙IBEX .IBEX指数年内迄今仍累积上涨13%，在欧洲主要股市中处于领先地位。

另外，希腊股市指标指数.ATG下跌1%，结束1991年以来最长涨势13日连涨。

德股DAX指数收涨0.47%，法国CAC40指数上扬0.41%。(完)