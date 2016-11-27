欧股收于近两周高位 受助于药企并购预期

路透米兰/伦敦11月25日 - 欧洲股市周五小幅上涨，接近逾两周最高水平，因制药行业并购活动预期推升该类股上涨，进而支撑股市。

瑞士生物科技公司Actelion(ATLN.S)跳升16.8%至纪录高位，此前公司确认有关强生(JNJ.N)就收购进行接触的报导，强生也表示，正在进行磋商。

Actelion的急升帮助STOXX Europe 600医疗保健类股.SXDP上涨1.4%，为涨幅最大类股，因交易员押注行业内将有更多并购交易。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，本周升1%，此前两周也连续上涨。该指数自特朗普意外赢得美国大选以来已上涨2.3%。

BNP Paribas Fortis研究负责人Philippe Gijsels称，市场可能会回落。

“在过去几周强劲上涨后，欧洲股市已经很容易受到获利了结打击，股市最大的风险是特朗普不能兑现其宏大的承诺。”

商品类股的下跌限制了市场的整体涨势。

欧洲油气类股.SXEP下跌0.6%，因油价受到石油输出国组织(OPEC)达成产量协议的不确定性拖累下跌。

矿业股.SXPP下跌0.9%，因主要工业金属下挫，英美资源集团 (AAL.L)和嘉能可(GLEN.L)均下跌逾1.5%。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)急挫13%，因担心是否能找到50亿欧元股票配售的买家，筹资计划将于意大利总理伦齐的修宪公投之后进行。

英股富时100指数.FTSE微升0.17%，法股CAC指数.FCHI收高0.17%，德股DAX指数.GDAXI收高0.09%。(完)