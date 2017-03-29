欧股受业绩和并购推动反弹 德国股市表现抢眼

路透伦敦3月28日 - 欧洲股市周二反弹，受到强劲业绩和并购交易前景提振。

STOXX 600指数收高0.6%，股权出售传闻推动个股走势，对乐购收购Booker的批评声音打击零售类股走低。

美国股市在强劲的消费者数据发布后由跌转升，推动该指数尾盘走高。

基本资源类股.SXPP领涨，上涨1.7%，因铜价上升，且在周一创逾四个月最大日跌幅后反弹。

汽车类股.SXAP也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团(CONG.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)攀升，扶助德国DAX指数.GDAXI升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。

TenarisTERN.MI涨幅居前，投资者归因于，该集团执行长Paolo Rocca上调了对油气管道市场的预估，燃起了可能上调财测的传闻。

Wolseley(WOS.L)涨幅也靠前，急升5.1%，此前发布上半年利润增长25%，因美国业务增长强劲。

葡萄牙石油公司EDP(EDP.LS)升4.2%，此前公司称，将购买旗下可再生能源分公司EDP Renovaveis(EDPR.LS)剩余股份。受此消息推动，后者股价跳升10.1%，帮助葡萄牙股指.PSI20急升2.7%，表现跑赢欧洲其它股市。

批发商Booker(BOK.L)跌幅靠前，下跌0.9%，此前零售商乐购(TSCO.L)的两大股东反对以47亿美元收购Booker，称将会破坏公司价值。

英股富时100指数.FTSE收高0.68%，法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.57%。(完)