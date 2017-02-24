欧股下跌 受银行股和矿业股回落拖累

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦/米兰2月23日 - 欧洲股市周四小幅下跌，受压于银行股和矿业股回落，而今日的交易活动主要受企业业绩面消息驱动。
英国银行巴克莱(BARC.L)收盘由升转跌，下跌2.6%，因公司意外增加资本储备的做法未能令市场信服。
该行对英国养老保险计划进行的会计处理，令一些分析师对其资本水平的可持续性表示担心。
汇丰(HSBA.L)今日继续下跌，因本周稍早发布的业绩更新令人失望，巴克莱和汇丰的下跌拖累欧洲银行股指数.SX7P下跌1%。
基本资源股指数.SXPP下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓(RIO.L)股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，昨日触及14个月高位。
为苹果和三星智能手机提供芯片的芯片制造商Dialog Semiconductor (DLGS.DE)急升6.9%，为升幅最大泛欧STOXX 600指数成份股。此前公司称预计2017年营收增长良好。
但法国媒体娱乐公司Technicolor(TCH.PA)急挫7%，为泛欧STOXX 600指数跌幅最大成份股，此前公司报告出现净亏损。
截至目前，约55%的STOXX 600成份股发布了第四季业绩，其中56%的公司达到分析师预期，3%的公司超过预期。
德国DAX指数.GDAXI和英国股市富时100指数.FTSE都收跌0.42%，法股CAC-40指数.FCHI小跌0.09%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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