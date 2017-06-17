欧股受希腊达成债务协议带动收高 但零售股续跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
泛欧STOXX 600指数收高0.7%，英股富时指数.FTSE收高0.6%，德股DAX指数.GDAXI收高0.48% 法股CAC-40指数.FCHI上涨0.89%。
“希腊和金主达成协议，能释出下一笔金援，这对股市应有帮助，因消除了未来的一些不确定性。”City of London Markets交易员Markus Huber表示。
欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。
希腊股市.ATG升0.8%，至两年高位，一些分析师表示，预计若达成债务减免协议，希腊股市还会进一步走强。
不过欧洲零售股延续昨日跌势，触及两个月低点，此前亚马逊(AMZN.O)宣布将以约137亿美元收购Whole Foods Market(WFM.O)的消息，引发市场担忧该行业的竞争会加剧。
荷兰超市连锁店Ahold Delhaize (AD.AS)重挫9.5%，英国乐购(TSCO.L)收低4.9%。
雀巢(Nestle)(NESN.S)可能出售年营收约9亿美元的美国糖果业务。这是该集团改善其庞大业务组合健康状况的最新努力。该股收高逾3%。
欧股本周连续第二周收低，因对经济成长放缓和估值过高的担忧令欧股5月创下近两年高位的升势止步。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。