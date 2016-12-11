欧股升至近11个月高位 本周升幅为去年1月来最大

路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周五升至近11个月高位，受助于英国Sky(SKYB.L)获收购报价后暴涨，带动媒体股走强，但意大利银行股承压下挫。本周欧股表现强劲。

泛欧STOXX 600指数连升第五日，上扬1%，本周表现为去年1月来最强。

付费电视集团Sky表现亮丽，暴涨超过26%，此前21世纪福克斯(FOXA.O)提出以141亿美元收购该公司。

Sky录得历来最大单日升幅，欧洲媒体股指数.SXMP跳升4.5%，为2010年5月来表现最好的一天。

不过欧洲基本资源股指数.SXPP跌1%，欧洲银行股指数.SX7P下滑0.7%，在该指数创五年最佳周度表现后遭遇获利了结。

意大利银行股领跌，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)急挫超过10%，此前欧洲央行拒绝了该行提出的延长增资计划期限的要求。

英股富时100指数.FTSE收高0.33%。德股DAX指数.GDAXI收盘劲升0.6%。法股CAC指数.FCHI收高0.22%。(完)