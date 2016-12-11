欧股升至近11个月高位 本周升幅为去年1月来最大

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月9日 - 欧洲股市周五升至近11个月高位，受助于英国Sky(SKYB.L)获收购报价后暴涨，带动媒体股走强，但意大利银行股承压下挫。本周欧股表现强劲。
泛欧STOXX 600指数连升第五日，上扬1%，本周表现为去年1月来最强。
付费电视集团Sky表现亮丽，暴涨超过26%，此前21世纪福克斯(FOXA.O)提出以141亿美元收购该公司。
Sky录得历来最大单日升幅，欧洲媒体股指数.SXMP跳升4.5%，为2010年5月来表现最好的一天。
不过欧洲基本资源股指数.SXPP跌1%，欧洲银行股指数.SX7P下滑0.7%，在该指数创五年最佳周度表现后遭遇获利了结。
意大利银行股领跌，意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)急挫超过10%，此前欧洲央行拒绝了该行提出的延长增资计划期限的要求。
英股富时100指数.FTSE收高0.33%。德股DAX指数.GDAXI收盘劲升0.6%。法股CAC指数.FCHI收高0.22%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。