欧股触及两周低位 因银行股下跌和Gemalto急挫

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
泛欧STOXX 600指数下跌0.4%，受伦敦英国议会大楼附近发生袭击事件的影响不大，事件导致多人死伤。
该指数最多跌1%至3月9日以来最低，因全球市场受到美国总统特朗普是否能推出促成长政策的忧虑打击。
这些质疑打击了银行类股，银行类指数.SX7P下挫0.8%。
荷兰的ING Groep(INGA.AS)跌幅靠前，下跌4%，此前公司披露正在接受刑事调查，可能导致巨额罚款。
荷兰油漆制造商Akzo Nobel(AKZO.AS)下跌1%，因股东敦促与美国竞争对手PPG Industries(PPG.N)进行磋商，此前公司拒绝了227亿欧元的收购要约。
跌幅最大的个股是荷兰电子安全服务公司Gemalto(GTO.AS)，该股急挫17%，为其史上第二大单日跌幅。此前公司下调获利预估，称原因为美国支付业务疲弱。交易系统公司Ingenico(INGC.PA)也下跌3.8%。
德股DAX指数.GDAXI下跌0.48%。英国富时100指数.FTSE下挫0.73%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.15%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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