欧股上涨 因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼

路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。

泛欧STOXX 600指数升0.9%，此前三日下跌。美国股市开盘后，欧股升势扩大，表明美国投资者推高欧股。

最早将于周四进行的国会投票，被看做是对特朗普推动立法能力的一个测试，后面还有更多市场很敏感的议案，包括减税，增加支出和减少银行监管等。

“投资者需要等待看到今天投票的结果，才能确定下一步行动，”Swissquote Bank市场策略负责人Peter Rosenstreich称。

部分投资者称，尽管存在政治风险，他们对欧洲股市前景表示乐观，他们认为对特朗普政策的忧虑有些过度。

但德意志银行周四称，建议“减持”德国和法国股市。该行策略师称，法国极右翼总统候选人勒庞若当选，则对法国市场构成最大风险，尽管民调显示马克龙可能战胜勒庞。

法国蓝筹股CAC指数.FCHI上涨0.76%，为2月初以来最大单日涨幅，德国DAX指数.GDAXI升1.14%。

受英国零售销售数据利好提振，零售类股.SXRP上涨，Next(NXT.L)涨幅最大，急升8.1%。

瑞士信贷(CSGN.S)下跌2%，此前消息人士称，该行考虑通过加速簿记承销方式集资，而不是进行瑞士银行分支IPO，此举可能筹资30亿瑞郎。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)承受卖压，下跌0.8%，受美国汽车巨头福特(F.N)警告季度利润下滑拖累。菲亚特四分之三营收来自于美国。

英国富时100指数.FTSE收高0.22%。(完)