欧股小幅收低 投资人关注美国众议院医保议案投票

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透伦敦/米兰3月24日 - 欧洲股市周五小跌，投资人聚焦美国众议院对特朗普总统的医保议案进行投票，科技股表现出众。
泛欧STOXX 600指数收低0.2%，本周跌0.5%，英国富时100指数.FTSE微跌0.05%。
交易商表示，如果美国众议院没有通过医保议案，市场可能会有不利的反应，尽管担忧有所减轻。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
由于在投票前市场弥漫谨慎气氛，周五欧元区公布的3月企业活动以近六年最快增速为第一季收尾的数据对欧股无甚影响。[nZRTBYZ701]
油气股指数.SXEP跌1%，为跌幅最大的板块，跟随油价跌势。保险股.SXIP也跌0.6%。
但科技股.SX8P大涨1.2%，表现最佳。英飞凌(IFXGn.DE)以9.6%领涨，该股触及15年高位，并扶助德股DAX指数.GDAXI收高0.2%。
法国股市CAC指数.FCHI收低0.24%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
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