欧洲股市下跌 受美国改革忧虑拖累

路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。

泛欧STOXX 600指数收跌0.5%，该指数稍早最高升0.4%至15个月高位。

特朗普周二警告共和党议员，如果不批准他主张的一项推翻奥巴马医改的议案，选民会对他们进行惩罚，为其总统任期内第一个主要立法争斗施压新的压力。

“对共和党无法获得通过医保立法的足够票数的担心，打击了股市，驱动了卖盘，因这可能会导致税改立法也不得不延误，”Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo称。

美国众议院将于周四就医保法案进行投票。

周二，银行类股早盘领涨，此前对法国大选的忧虑得到缓解，因中间派候选人马克龙在周一进行的第一次总统电视辩论中巩固了领先地位。

STOXX银行股.SX7P脱离高位，但收盘仍上涨0.1%。

德意志银行(DBKGn.DE)涨幅最大，较其除权后的理论价上涨4.3%，其80亿欧元的配股计划进入认购期。

瑞典生物公司Fingerprint Cards(FINGb.ST)崩跌32%，在STOXX成份股中领跌，此前,公司放弃了支付股息的计划，并称预计2017年可能不会盈利。

德股DAX指数.GDAXI下跌0.75%。英国富时100指数.FTSE下挫0.69%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.19%。(完)