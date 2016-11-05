欧洲股市录得2月以来最差周度表现 制药类股遭抛售

路透伦敦11月4日 - 欧洲股市周五急挫，受压于制药类股下跌，此前美国议员要求联邦反垄断监管机构对可能存在的价格操控进行调查。

最新发布的一批业绩好坏不一。

美国议员敦促对赛诺菲(SASY.PA)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)、 默克 (MRK.N)和诺和诺德(NOVOb.CO)是否联手操控胰岛素和其它治疗糖尿病药物价格进行调查。赛诺菲和诺和诺德股价分别下跌1%和3.2%。

跌幅最大的是Hikma(HIK.L)，急挫6.8%，此前汇丰下调该公司的目标价，称美国司法部对药品市场价格共谋的另一起调查引发了市场的普遍担忧。

制药行业最近受挫，因担心希拉里下周如获胜入主白宫，可能寻求更严格的价格监管。

“希拉里的获胜可能对医疗保健类股无益，”花旗分析师在一份策略公告中称。

泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，录得2月以来的最差周度表现。

其它方面，市场交易受到最新发布的业绩影响。

法国的奢侈品集团Richemont(CFR.S)上涨5.2%，此前公司宣布重组管理层并发布业绩。受一次性重组费用以及产品回购影响，截至9月的六个月净利润下滑。

英股富时100指数.FTSE收跌1.43%，法股CAC指数.FCHI下跌0.78%，德股DAX指数.GDAXI回落0.65%。(完)