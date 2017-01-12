制药类股拖累欧股下跌 但英股创最长升势纪录

路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。

欧洲医疗保健类股指数.SXDP下跌0.7%，拖累指标STOXX Europe 600指数的表现，后者收盘仅小涨0.2%。

尽管制药类股下跌，英股富时100指数.FTSE仍上涨0.2%，至纪录新高，连续第12天收高，创33年历史上最长升势，但累积升幅仅为3.5%。

美国候任总统特朗普就竞争性药品定价的必要性发表评论，称制药公司制定高药价却“逍遥法外”。

在伦敦上市的制药商Shire(SHP.L)和阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)分别下跌3.2%和1.8%，在制药类股中领跌。瑞士制药巨头诺华和罗氏均下跌逾1%，令SMI.SMI指数收跌0.3%。

零售类股重新回到焦点，此前英国零售商Sainsbury(SBRY.L)发布乐观的业绩更新。

该公司股价最多急升7.8%，此前这家英国第二大超市运营商的圣诞季基础销售额超过预期，但该股收盘从高位回落，收高1%。

意大利电视广播公司Mediaset(MS.MI)急升5.9%，在STOXX指数成份股中领涨，交易员表示，因有报导称，维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)老板Vincent Bollore，可能向贝卢斯科尼家族出售所持Mediaset股权，以结束围绕Mediaset控制权的争端。

德国DAX指数.GDAXI收高0.54%，法国CAC指数.FCHI微升0.01%。(完)