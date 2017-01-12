制药类股拖累欧股下跌 但英股创最长升势纪录

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透米兰/伦敦1月11日 - 欧洲股市周三收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因美国候任总统特朗普在其胜选后首场记者会上的讲话，引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。
欧洲医疗保健类股指数.SXDP下跌0.7%，拖累指标STOXX Europe 600指数的表现，后者收盘仅小涨0.2%。
尽管制药类股下跌，英股富时100指数.FTSE仍上涨0.2%，至纪录新高，连续第12天收高，创33年历史上最长升势，但累积升幅仅为3.5%。
美国候任总统特朗普就竞争性药品定价的必要性发表评论，称制药公司制定高药价却“逍遥法外”。
在伦敦上市的制药商Shire(SHP.L)和阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)分别下跌3.2%和1.8%，在制药类股中领跌。瑞士制药巨头诺华和罗氏均下跌逾1%，令SMI.SMI指数收跌0.3%。
零售类股重新回到焦点，此前英国零售商Sainsbury(SBRY.L)发布乐观的业绩更新。
该公司股价最多急升7.8%，此前这家英国第二大超市运营商的圣诞季基础销售额超过预期，但该股收盘从高位回落，收高1%。
意大利电视广播公司Mediaset(MS.MI)急升5.9%，在STOXX指数成份股中领涨，交易员表示，因有报导称，维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)老板Vincent Bollore，可能向贝卢斯科尼家族出售所持Mediaset股权，以结束围绕Mediaset控制权的争端。
德国DAX指数.GDAXI收高0.54%，法国CAC指数.FCHI微升0.01%。(完)
(编译 刘静；审校 母红) 、
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。