欧股收低 基本金属矿业股和银行股领跌

路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，自特朗普11月初胜选后已经大涨约10%，部分因投资人对他将实施大规模经济刺激寄予厚望。

特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。

基本资源股领跌，重挫3.26%至两周低点，因铜价下滑。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)ISPA.AS跌幅最大，重挫4.9%，势将录得三个半月最大单日跌幅。

但贵金属矿业股逆势走强，因风险意愿降低，提振黄金的避险吸引力。

德国经济智库Ifo周一公布，3月IFO企业景气判断指数为112.3，路透调查预估为111.0。数据公布后，德股DAX指数.GDAXI脱离日低，收跌0.57%。

英股富时100指数.FTSE收低0.59%，法国股市CAC指数.FCHI微跌0.07%。(完)