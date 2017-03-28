欧股收低 基本金属矿业股和银行股领跌

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
泛欧STOXX 600指数收低0.4%，自特朗普11月初胜选后已经大涨约10%，部分因投资人对他将实施大规模经济刺激寄予厚望。
特朗普周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。
基本资源股领跌，重挫3.26%至两周低点，因铜价下滑。
安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)ISPA.AS跌幅最大，重挫4.9%，势将录得三个半月最大单日跌幅。
但贵金属矿业股逆势走强，因风险意愿降低，提振黄金的避险吸引力。
德国经济智库Ifo周一公布，3月IFO企业景气判断指数为112.3，路透调查预估为111.0。数据公布后，德股DAX指数.GDAXI脱离日低，收跌0.57%。
英股富时100指数.FTSE收低0.59%，法国股市CAC指数.FCHI微跌0.07%。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。