欧洲股市在矿业股引领下走低 瑞士信贷跑赢银行股

路透米兰/伦敦3月23日 - 欧洲股市周三下跌，假日前交投清淡，矿业股和石油股领跌，因商品价格下滑，瑞士信贷(CSGN.S)跑赢银行股，此前公司称将进一步削减成本。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.1%，报1,336.7点，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.3%。

“投资者在假期的情绪中，未来几天市场将呈横盘走势，并略作盘整，”Cassa Lombarda研究和投资负责人Marco Vailati称。

STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP下跌2.1%，领跌其它类股，因金属价格受美元走强影响下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者发表鹰派讲话令美元上涨。

油价下跌扶助STOXX Europe 600能源指数指数.SXPP下跌1.6%。

瑞士信贷上涨0.9%，此前公司宣布再削减8亿瑞士法郎支出，并计划再裁减2,000多个投资银行岗位，以推进业务重组。

STOXX Europe 600休旅股指数基本持平，周二该指数因布鲁塞尔的爆炸袭击事件大跌1.8%。

一些投资者仍对欧洲股市的短期前景保持谨慎，FTSEurofirst指数今年迄今仍下跌约7%，因担心全球经济增长放缓。

英股富时100指数.FTSE收高0.1%，至6,199.11点，法股CAC指数.FCHI跌0.18%，报4,423.98点，德国DAX指数.GDAXI涨0.33%，至10,022.93点。(完)