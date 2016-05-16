版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 17日 星期二 07:21 BJT

欧洲股市受矿业股上涨支撑收平 但卫星公司Eutelsat续挫

路透米兰5月16日 - 欧洲股市周一收平，收复盘初失地，因矿业股走强抵消其他类股的跌势，意大利电信(TLIT.MI)受削减成本计划支撑表现亮丽。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3一度下挫0.6%，收盘持平。因德国和瑞士市场逢公众假期休市，股市交投清淡。

金属价格走强带动矿业股上涨，支撑整体市场。英美资源集团(AAL.L)也得益于美银美林调升该股评级。

意大利电信升3%，因投资人乐见该公司在其新的运营计划中将削减成本目标增加逾倍。

不过上周五暴跌27.6%的Eutelsat今日续挫6.8%，此前摩根士丹利将该股评级由“中性”下调至“减持”。

Drax大跌6.8%，此前Bernstein下调该股评级。

摩根士丹利在研究报告中指出，目前是青睐防御类股的良好时机，因前景不明朗。

英国富时100指数.FTSE收高0.21%，报6,151.40点。法股CAC 40指数.FCHI小跌0.18%，收报4,312.28点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐