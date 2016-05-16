欧洲股市受矿业股上涨支撑收平 但卫星公司Eutelsat续挫

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透米兰5月16日 - 欧洲股市周一收平，收复盘初失地，因矿业股走强抵消其他类股的跌势，意大利电信(TLIT.MI)受削减成本计划支撑表现亮丽。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3一度下挫0.6%，收盘持平。因德国和瑞士市场逢公众假期休市，股市交投清淡。
金属价格走强带动矿业股上涨，支撑整体市场。英美资源集团(AAL.L)也得益于美银美林调升该股评级。
意大利电信升3%，因投资人乐见该公司在其新的运营计划中将削减成本目标增加逾倍。
不过上周五暴跌27.6%的Eutelsat今日续挫6.8%，此前摩根士丹利将该股评级由“中性”下调至“减持”。
Drax大跌6.8%，此前Bernstein下调该股评级。
摩根士丹利在研究报告中指出，目前是青睐防御类股的良好时机，因前景不明朗。
英国富时100指数.FTSE收高0.21%，报6,151.40点。法股CAC 40指数.FCHI小跌0.18%，收报4,312.28点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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