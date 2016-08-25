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国际财经 | 2016年 8月 25日 星期四 08:26 BJT

欧股受银行股大涨带动收高 但嘉能可引领矿业股下跌

路透伦敦/米兰8月24日 - 欧洲股市周三收高，受助于银行股大涨，而英国矿业巨头嘉能可(GLEN.L)业绩令人失望，拖累矿业股走软。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，连升第三日。

嘉能可周三公布的上半年经调整基本获利(EBITDA)下滑13%，至40亿美元，不过该公司表示，将通过出售资产削减债务，并设定了今年将净负债水平降至165-175亿美元的新目标。该股下挫3%。

欧洲基本资源股指数.SXXP跌1.4%，因铜价触及两个月低点。

意大利银行裕信银行(CRDI.MI)激升8%，在STOXX指数成份股中领涨，连续第二日受该行可能很快会出售波兰分支Pekao Bank股份的传闻带动。

欧洲STOXX 600银行股指数.SX7P劲升2%，为涨幅最大的板块。

英国广告公司WPP(WPP.L)公布上半年净销售优于预期后股价收高1.9%。

英股富时100指数.FTSE收低0.48%，法股CAC指数.FCHI收高0.32%，德股DAX指数.GDAXI收高0.28%。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

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