欧股受银行股大涨带动收高 但嘉能可引领矿业股下跌

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦/米兰8月24日 - 欧洲股市周三收高，受助于银行股大涨，而英国矿业巨头嘉能可(GLEN.L)业绩令人失望，拖累矿业股走软。
泛欧STOXX 600指数收高0.4%，连升第三日。
嘉能可周三公布的上半年经调整基本获利(EBITDA)下滑13%，至40亿美元，不过该公司表示，将通过出售资产削减债务，并设定了今年将净负债水平降至165-175亿美元的新目标。该股下挫3%。
欧洲基本资源股指数.SXXP跌1.4%，因铜价触及两个月低点。
意大利银行裕信银行(CRDI.MI)激升8%，在STOXX指数成份股中领涨，连续第二日受该行可能很快会出售波兰分支Pekao Bank股份的传闻带动。
欧洲STOXX 600银行股指数.SX7P劲升2%，为涨幅最大的板块。
英国广告公司WPP(WPP.L)公布上半年净销售优于预期后股价收高1.9%。
英股富时100指数.FTSE收低0.48%，法股CAC指数.FCHI收高0.32%，德股DAX指数.GDAXI收高0.28%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。