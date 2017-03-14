欧股收高 受矿业股大涨及购并交易带动

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透米兰3月13日 - 欧洲股市周一上涨，矿业股领涨，且受一系列购并交易带动。
在周三荷兰大选和美国预计将升息，以及周五20国集团(G20)财长会议前，投资人保持谨慎。
泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，连涨第四个交易日。基本资源股.SXPP涨幅最大，劲升2.9%，在铜价受美元走软和供应受扰带动下大涨后，该板块结束七日连跌。
伦敦上市的矿业股力拓(RIO.L)、英美资源集团(AAL.L)、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)、Centamin(CEY.L)和Fresnillo(FRES.L)升幅介乎4-5.7%。
油田工程公司Amec Foster Wheeler (AMFW.L)暴涨11.6%，在STOXX 600指数成份股中领涨，此前规模更大的同业John Wood Group (WG.L)提出价值22亿英镑的全股份收购提议。
其他购并交易还有英国建筑商Bovis Homes (BVS.L)获Galliford Try (GFRD.L)全股份收购要约，股价暴涨10%，扶助英国中型股指数FTSE 250指数.FTMC创纪录新高。
英特尔(INTC.O)以150亿美元收购以色列无人驾驶汽车科技企业Mobileye (MBLY.N)，带动半导体股英飞凌(IFXGn.DE)和意法半导体(STM.MI)分别升1.1%和0.2%。
德股DAX指数.GDAXI收高0.22%。英国富时100指数.FTSE上涨0.33%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.13%。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。