欧股收高 受矿业股大涨及购并交易带动

路透米兰3月13日 - 欧洲股市周一上涨，矿业股领涨，且受一系列购并交易带动。

在周三荷兰大选和美国预计将升息，以及周五20国集团(G20)财长会议前，投资人保持谨慎。

泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，连涨第四个交易日。基本资源股.SXPP涨幅最大，劲升2.9%，在铜价受美元走软和供应受扰带动下大涨后，该板块结束七日连跌。

伦敦上市的矿业股力拓(RIO.L)、英美资源集团(AAL.L)、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)、Centamin(CEY.L)和Fresnillo(FRES.L)升幅介乎4-5.7%。

油田工程公司Amec Foster Wheeler (AMFW.L)暴涨11.6%，在STOXX 600指数成份股中领涨，此前规模更大的同业John Wood Group (WG.L)提出价值22亿英镑的全股份收购提议。

其他购并交易还有英国建筑商Bovis Homes (BVS.L)获Galliford Try (GFRD.L)全股份收购要约，股价暴涨10%，扶助英国中型股指数FTSE 250指数.FTMC创纪录新高。

英特尔(INTC.O)以150亿美元收购以色列无人驾驶汽车科技企业Mobileye (MBLY.N)，带动半导体股英飞凌(IFXGn.DE)和意法半导体(STM.MI)分别升1.1%和0.2%。

德股DAX指数.GDAXI收高0.22%。英国富时100指数.FTSE上涨0.33%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.13%。(完)