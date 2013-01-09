欧洲股市创下数月收盘高位 受电信股大涨带动

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%
* 电信股大涨,因报道称或组建泛欧基建网络
* 瑞银上调莱斯银行集团评级,银行股走强
* Sainsbury报告成长放缓,英国零售股下滑
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市FTSEurofirst 300指数周三创下数月收盘高位,因电信股大涨,且新的业绩期开了个好头.
STOXX欧洲600电信股指数.SXKP劲扬2.6%,为涨幅最大类股,交易商指因金融时报报导,大型电信企业正讨论组建一个泛欧基建网络,以统一欧洲各国市场.
Telecom Italia(TLIT.MI)和法国电信FTE.PA分别劲扬8.8%和4.3%.
该报道促使投资人回到去年表现最差的板块,去年电信股重挫19%,而大盘.STOXXE则大涨18%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高7.78点,或0.7%,报1,167.98点,刷新上周五所创的22个月收盘高位.美国铝业(AA.N)公布的季度盈利符合预期,而营收超过预期,为美国的业绩期开了个好头,对欧股也有帮助.
随着市场认为宏观经济风险不断消退,银行股.SX7P表现出众,在过去三个月大涨超过14%,周三升2.3%.
瑞银将莱斯银行集团(LLOY.L)投资评级由"中性"上调至"买入",后者上扬4.9%.
Sainsbury's (SBRY.L)公布成长放缓,该股大跌2.9%,英国零售股受牵连.
英国富时100指数.FTSE收高0.74%,报6,098.65点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.32%,报7,720.47点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.31%,报3,717.45点.(完)
(编译 李军; 审校 于春红)
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