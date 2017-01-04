欧股小幅收低 Next发布盈警后股价暴跌

路透伦敦1月4日 - 欧洲股市周三从一年高位小幅回软，在英国服装零售商Next(NXT.L)下调盈利指引后股价暴跌，零售股受关注。

泛欧STOXX 600指数收低0.1%，昨日触及的2015年12月来最高水准回落。

Next暴跌14.4%，为百分比跌幅最大的STOXX 600指数成份股，在过去一年，该股重挫近40%。

Next的盈警令其他在英国有业务的零售商承压，玛莎(MKS.L)下挫6.1%，Associated British Foods (ABF.L)跌3.7%，STOXX 600零售股指数.SXRP跌1%，为跌幅最大板块。

泛欧STOXX 600指数在美国大选后触及低点，但在之后的七周内劲升约12%，因投资人预计在美国当选总统特朗普新政下，全球经济成长和通胀将加快。

周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。

金融股中，瑞信(CSGN.S)升3.5%，此前巴克莱对该股给出了积极的评价。欧洲银行股.SX7P领涨，升0.6%。

英国富时100指数.FTSE收高0.17%，德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI均几收平盘。(完)