欧股小幅收低 Next发布盈警后股价暴跌

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦1月4日 - 欧洲股市周三从一年高位小幅回软，在英国服装零售商Next(NXT.L)下调盈利指引后股价暴跌，零售股受关注。
泛欧STOXX 600指数收低0.1%，昨日触及的2015年12月来最高水准回落。
Next暴跌14.4%，为百分比跌幅最大的STOXX 600指数成份股，在过去一年，该股重挫近40%。
Next的盈警令其他在英国有业务的零售商承压，玛莎(MKS.L)下挫6.1%，Associated British Foods (ABF.L)跌3.7%，STOXX 600零售股指数.SXRP跌1%，为跌幅最大板块。
泛欧STOXX 600指数在美国大选后触及低点，但在之后的七周内劲升约12%，因投资人预计在美国当选总统特朗普新政下，全球经济成长和通胀将加快。
周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。
金融股中，瑞信(CSGN.S)升3.5%，此前巴克莱对该股给出了积极的评价。欧洲银行股.SX7P领涨，升0.6%。
英国富时100指数.FTSE收高0.17%，德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI均几收平盘。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”