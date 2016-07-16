欧洲股市收低 法国尼斯遇袭后休旅股大跌

路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周五收低，受休旅股重挫打压，因此前法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡。

周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤，法国总统奥朗德将此事件定性为恐怖行为。

泛欧STOXX Europe 600指数跌0.2%，法股CAC 40指数.FCHI跌0.3%。

STOXX欧洲600休旅股指数.SXTP大跌约1.2%。

欧洲最大的酒店集团法国Accor (ACCP.PA)下挫3%，法航荷航(AIRF.PA)、easyJet (EZJ.L)和Thomas Cook(TCG.L)等航空股跌幅介乎1.6-4.2%。

在斯沃琪(UHR.S)发布盈警后，瑞士奢侈品公司斯沃琪和Richemont (CFR.S)分别重挫7.8%和3.1%。

英股富时100指数.FTSE收高0.22%，德国DAX指数.GDAXI微跌0.01%。(完)