欧洲股市收低 法国尼斯遇袭后休旅股大跌

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周五收低，受休旅股重挫打压，因此前法国尼斯卡车袭击者在国庆日冲入庆祝人群，造成84人死亡。
周四在法国尼斯，一名枪手驾驶重型卡车冲入正在庆祝法国国庆日的人群，导致84人死亡，数十人受伤，法国总统奥朗德将此事件定性为恐怖行为。
泛欧STOXX Europe 600指数跌0.2%，法股CAC 40指数.FCHI跌0.3%。
STOXX欧洲600休旅股指数.SXTP大跌约1.2%。
欧洲最大的酒店集团法国Accor (ACCP.PA)下挫3%，法航荷航(AIRF.PA)、easyJet (EZJ.L)和Thomas Cook(TCG.L)等航空股跌幅介乎1.6-4.2%。
在斯沃琪(UHR.S)发布盈警后，瑞士奢侈品公司斯沃琪和Richemont (CFR.S)分别重挫7.8%和3.1%。
英股富时100指数.FTSE收高0.22%，德国DAX指数.GDAXI微跌0.01%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。