欧股从11个月高位回落 但油股升至近17个月高位

路透米兰/论调12月12日 - 欧洲股市周一从11个月高位回落，因瑞典生物统计公司Fingerprint (FINGb.ST)和瑞士制药商Lonza(LONN.S)大跌，盖过了油股劲升至近17个月高位带来的提振。

Fingerprint延续近期跌势，今日在泛欧STOXX 600指数成份股中跌幅最大，收盘劲挫9.5%，盘中触及14个月低点，因上周该公司大幅下调营收预估。

Lonza大跌5.3%，此前该公司表示正就收购美国药用胶囊生产商Capsugel进行深入磋商。消息人士之前对路透表示，该交易估值超过50亿美元。

泛欧STOXX 600指数收低0.5%，盘中稍早曾升至约11个月高位，今年迄今该指数仍跌逾3%。

但油价大涨限制了整体市场的跌幅，在石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成2001年来首个联合减产协议后，油价升至去年年中来最高。

STOXX油气股指数.SXEP收高1.7%，盘中触及去年7月来最高。Tullow Oil (TLW.L), Petrofac (PFC.L)和Eni (ENI.MI)等油股在STOXX指数成份股中涨幅居前，升幅介乎3.7-5.2%。

英股富时100指数.FTSE收低0.92%。德股DAX指数.GDAXI小跌0.12%。法股CAC指数.FCHI微跌0.07%。(完)