欧股四日连升后回稳 油价下挫殃及能源股

路透伦敦7月13日 - 欧洲股市在连升四日后周三小跌，受油气股下挫拖累。指标欧元区股指仍在逾两周高位附近。

泛欧STOXX 600指数小跌0.1%，之前连升四日，仍在6月底以来最高水准附近。

盘中多数时间该指数在平盘之上，但在美国能源资料协会(EIA)公布原油库存意外增加，拖累油价大跌后，股指转跌。STOXX欧洲600油气股指数.SXEP下滑1%。

泛欧STOXX 600指数在6月23日英国退欧公投后的两日内暴跌11%，但目前已经收复了大部分失地，部分受助于对欧洲央行和英国央行将采取措施支撑市况的预期带动。

尽管该指数今年迄今仍跌8%，但自6月27日触及的英国退欧公投后的低点已经反弹了约10%。

意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)劲升5.4%，此前消息人士表示，意大利银行业救助基金Atlante正同该行磋商帮助其减少坏账的协议。

瑞信股市策略师改变部分板块仓位，因英国退欧公投引发大跌后出现反弹。

瑞信将欧洲公用事业股.SX6P评级下调至“减持”，但维持景气类股的基准仓位。

英股富时100指数.FTSE小跌0.15%，收报6,670.40点。法股CAC 40指数.FCHI微升0.09%，收报4,335.26点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.33%，收报9,930.71点。(完)