欧股四日连升后回稳 油价下挫殃及能源股

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月13日 - 欧洲股市在连升四日后周三小跌，受油气股下挫拖累。指标欧元区股指仍在逾两周高位附近。
泛欧STOXX 600指数小跌0.1%，之前连升四日，仍在6月底以来最高水准附近。
盘中多数时间该指数在平盘之上，但在美国能源资料协会(EIA)公布原油库存意外增加，拖累油价大跌后，股指转跌。STOXX欧洲600油气股指数.SXEP下滑1%。
泛欧STOXX 600指数在6月23日英国退欧公投后的两日内暴跌11%，但目前已经收复了大部分失地，部分受助于对欧洲央行和英国央行将采取措施支撑市况的预期带动。
尽管该指数今年迄今仍跌8%，但自6月27日触及的英国退欧公投后的低点已经反弹了约10%。
意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)劲升5.4%，此前消息人士表示，意大利银行业救助基金Atlante正同该行磋商帮助其减少坏账的协议。
瑞信股市策略师改变部分板块仓位，因英国退欧公投引发大跌后出现反弹。
瑞信将欧洲公用事业股.SX6P评级下调至“减持”，但维持景气类股的基准仓位。
英股富时100指数.FTSE小跌0.15%，收报6,670.40点。法股CAC 40指数.FCHI微升0.09%，收报4,335.26点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.33%，收报9,930.71点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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