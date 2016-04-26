欧洲股市收高 因油价上涨及企业业绩令人鼓舞

路透米兰/伦敦4月26日 - 欧洲股市周二小幅收高，受油价上涨和企业业绩令人鼓舞支撑，纸浆和纸品生产商UPM(UPM1V.HE)和石油巨擘BP(BP.L)受优于预期的业绩带动劲升。

UPM劲扬9%，在泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅第二大，此前该公司公布首季经调整运营利润上升34%。

Oanda汇市策略师Dean Popplewell在报告中指出，欧洲股市收高，主要是因油价反弹，带动了市场的风险意愿，且多家企业业绩有惊喜。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，该指数昨日收低0.6%，上周触及三个月高位。

欧洲油气股指数.SXEP升1.1%，因美元走软和新资金流入刺激油价反弹，尽管一些分析师警告沙特和伊朗将增产。

BP升4.3%，尽管该公司首季获利骤降80%，但仍优于分析师预估。BP还表示将维持派息，并会进一步削减资本支出。

银行股.SX7P大涨2.5%，领跑各板块。渣打集团(STAN.L)公布强于预期的首季业绩后股价激升9.8%。

下跌个股中，Air Liquide(AIRP.PA)因首季销售意外下滑而大跌4.8%。

英股富时100指数.FTSE收高0.38%，至6,284.52点，法股CAC指数.FCHI跌0.28%，收报4,533.18点，德国DAX指数.GDAXI下滑0.34%，收报10,259.59点。(完)