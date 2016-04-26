欧洲股市收高 因油价上涨及企业业绩令人鼓舞

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透米兰/伦敦4月26日 - 欧洲股市周二小幅收高，受油价上涨和企业业绩令人鼓舞支撑，纸浆和纸品生产商UPM(UPM1V.HE)和石油巨擘BP(BP.L)受优于预期的业绩带动劲升。
UPM劲扬9%，在泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅第二大，此前该公司公布首季经调整运营利润上升34%。
Oanda汇市策略师Dean Popplewell在报告中指出，欧洲股市收高，主要是因油价反弹，带动了市场的风险意愿，且多家企业业绩有惊喜。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，该指数昨日收低0.6%，上周触及三个月高位。
欧洲油气股指数.SXEP升1.1%，因美元走软和新资金流入刺激油价反弹，尽管一些分析师警告沙特和伊朗将增产。
BP升4.3%，尽管该公司首季获利骤降80%，但仍优于分析师预估。BP还表示将维持派息，并会进一步削减资本支出。
银行股.SX7P大涨2.5%，领跑各板块。渣打集团(STAN.L)公布强于预期的首季业绩后股价激升9.8%。
下跌个股中，Air Liquide(AIRP.PA)因首季销售意外下滑而大跌4.8%。
英股富时100指数.FTSE收高0.38%，至6,284.52点，法股CAC指数.FCHI跌0.28%，收报4,533.18点，德国DAX指数.GDAXI下滑0.34%，收报10,259.59点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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