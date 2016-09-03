欧股升至逾三个月最高 因美国疲弱就业报告削弱升息预期

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月2日 - 欧洲股市周五上涨，一主要地区股指升至5月底以来最高点，因弱于预期的美国就业数据令投资者削弱美国升息临近的押注。
泛欧STOXX 600指数收盘上涨近2%，报350.44点，为5月底以来最高水平，该指数也录得6月底以来最大单日百分比升幅。
欧洲股市攀升，此前周五发布的数据显示，美国8月就业岗位增幅弱于预期。
这意味着交易员现在消化的美国12月升息机率为约50%，在此之前升息的机率很小。报告发布前，交易员预计12月升息机率超过50%。
就业报告弱于预期，周四发布的美国ISM制造业活动数据也疲弱，再一次强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将推迟而不是提前升息的预期。
“ISM数据疲弱，很快又有了今天的非农数据，可能给本月稍晚升息前景泼了冷水，尽管美联储在8月对经济发表了乐观评估，”CloseBrothers Asset Management首席投资官Nancy Curtin称。
STOXX Europe 600公用事业类指数.SX6P跑赢，急升2.8%，法国的威立雅(Veolia) (VIE.PA)大涨4.9%，因投资者欢迎公司发行10亿人民币的“熊猫债”。
矿业股.SXPP也跑赢，受助于铜价上涨。
荷兰能源服务公司SBM Offshore (SBMO.AS)急挫11.5%，此前巴西检查机构拒绝达成一份协议，该协议允许这家公司避免受到与石油集团巴西国家石油公司(Petrobras)合约有关的贪腐起诉。
STOXX 600指数今年迄今仍下跌约4%。
英股富时100指数.FTSE收高2.2%，法股CAC指数.FCHI升2.31%，德股DAX指数.GDAXI收高1.42%。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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