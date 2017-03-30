调查：欧股今年料创个位数涨幅 因经济前景亮丽凌驾政治面疑虑

路透米兰/伦敦3月29日 - 周三出炉的路透调查显示，欧洲股市今年及2018年初可望创下个位数涨幅，因经济前景更加亮丽且估值便宜，盖过政治面的疑虑。

路透在过去一周对经纪商、基金经理及分析师所做调查显示，泛欧STOXX 600指数及欧元区绩优股Euro STOXX 50指数今年涨幅料在5-6%左右，明年有望进一步上扬。

“经济及通胀前景更佳，应该会令该地区具有强烈的吸引力，”法国兴业银行欧股策略部门主管Roland Kaloyan指出。

“在此同时，欧元区股票的市净率(股价净值比,市账率)较美股低47%，且欧元也已大幅走贬，”他称。

在法国4月、5月总统大选及德国9月国会选举前变数犹存，加上英国去年公投决议脱欧后欧洲政治前景不明，令人更加担忧民粹主义浪潮在欧洲蔓延。

但因更多迹象显示欧洲经济复苏正在增强，因此对最糟糕情况的担忧似乎正在纾缓。

STOXX 600指数及Euro STOXX 50指数今年底可望分别攀抵380点及3,500点，高于上季调查所预估的366点及3,255点。

本次调查预估，这两个股指可望于2018年中分别升抵400点及3,690点。

STOXX 600指数及Euro STOXX 50指数今年迄今涨幅均在4-5%间，与美股涨势约莫一致。

金融股料为欧股未来数月涨势的主要推手，应该有利于意大利FTSE MIB指数及西班牙IBEX指数。

调查预估中值显示，法国CAC 40指数.FCHI今年涨幅将达3%，德国DAX指数.GDAXI将上涨4.5%，而意大利FTSE MIB指数.FTMIB则将劲扬10%。(完)