欧洲股市在清淡交投中反弹 菲亚特劲扬

* Euro STOXX 50指数上扬1.1%，结束两日连跌

* EPFR数据显示，股市上周继续吸引大量资金流入

路透巴黎5月27日 - 欧洲股市周一上扬，在连跌两日后反弹，菲亚特FIA.MI大涨，因市场臆测该公司很快将对其美国分公司克莱斯勒发起全面收购要约。

不过，今日成交清淡，英国和美国市场因假休市。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬1.1%，报2,795点，之前两日累计下跌2.5%。成交量仅相当于过去三个月日成交均值的40%。

“我们不应过多地解读今日的涨势，我认为上周开始的回调尚未结束，”Saxo Banque的销售交易商Alexandre Baradez说。

“不过，欧洲股市的中期趋势仍然正面，后市无重大负面因素，极低的公债收益率促使越来越多的投资者进入股市。”

欧元区欧银行股.SX7E涨幅居前，在上周急跌5.5%后反弹，法国巴黎银行(BNPP.PA)和西班牙国际银行(SAN.MC)均劲扬2%。

菲亚特大涨4.4%，因有报导称，该公司正与银行磋商，为全面收购其美国子公司克莱斯勒筹集资金。

上周，更多资金流入股市，根据EPFR Global提供的数据，有74.9亿美元的资金净流入全球股市。

德国股市DAX指数.GDAXI收高0.94%，报8,383.30点。法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.97%，报3,995.16点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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