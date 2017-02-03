欧股受疲弱的企业季报打压收低 利洁时因并购消息上扬

路透米兰/伦敦2月2日 - 欧洲股市周四下滑，受丹麦制药商诺和诺德和德意志银行令人失望的业绩打压，但消息指英国利洁时(Reckitt Benckiser)洽商收购美国同业美赞臣，带动利洁时大涨。

泛欧STOXX 600指数跌0.3%，英股富时100指数.FTSE收高0.47%，此前英国央行发布最新的通胀报告，显示该行看来并不急于收紧货币政策。

德意志银行(DBKGn.DE)大跌5.2%，此前该行公布第四季净亏损19亿欧元。

诺和诺德(NOVOb.CO)重挫7.3%，该公司公布的第四季运营获利低于预估。

奔驰汽车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)收低2.7%，此前该公司公布的第四季业绩不及预期，受中美汽车市场成长放缓打压，且卡车需求持续疲弱。

根据汤森路透数据，在已经公布第四季业绩的20% STOXX 600指数成份股企业中，57%业绩胜预期，4%业绩符合预估，季度盈利预计较上年同期增长约10%。

科技企业诺基亚(NOKIA.HE)和Dassault System (DAST.PA)公布的业绩优于预期，分别大涨5.8%和6%，带动欧洲STOXX科技股指数.SX8P上扬约2%，至逾14年最高。

英国利洁时宣布，正就以167亿美元收购婴儿配方奶生产商美国美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N)进行深入磋商，利洁时大涨4%。

德国DAX指数.GDAXI指数和法国CAC指数.FCHI指数分别小跌0.27%和0.01%。(完)