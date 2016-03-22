欧洲股市小幅下挫 因休闲娱乐股因布鲁塞尔袭击事件大跌

路透米兰/伦敦3月22日 - 欧洲股市周二小幅下跌，旅游和休闲娱乐股因布鲁塞尔爆炸事件下跌，但科技股和汽车股的上涨限制了跌幅。

发生在比利时首都布鲁塞尔机场和地铁的爆炸袭击事件，令至少30人死亡，西欧国家提高了安全警备级别。

“包括恐怖袭击行为在内的地缘政治风险仍是一个需要监控的主要风险因素，会直接影响交易或走势，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称。

“在欧洲和全球都成长缓慢的时期，加上股票价值已经不低，很容易受到冲击，触发资产价格下跌，”他称。

STOXX Europe 600旅游和休闲娱乐股指数.SXTP下跌1.8%，领跌其它类股，Ryanair(RYA.I)、Accor (ACCP.PA)、TUI (TUIT.L)和IAG (ICAG.L)跌幅均在1.5－3.8%之间。

Ferragamo (SFER.MI)、LVMH集团 (LVMH.PA)、欧莱雅(L'Oreal) (OREP.PA)等奢侈品类股跌幅在1.1－3.4%之间，因担心旅游观光业会因爆炸事件受挫，而游客是该类公司销售的主要驱动力。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.1%，报1,338.02点，盘中稍早最多下跌1.6%。

科技类股.SX8P涨幅最大，软件集团Micro Focus (MCRO.L)领涨，涨幅达4.8%，此前公司同意收购美国公司Serena Software。

法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)涨3%，带领汽车类股走高，此前汇丰将该公司股票增列进“欧洲超级10只股票”名单，称该公司增长前景良好和股价具有吸引力。

媒体集团维旺迪(威望迪,Vivendi) (VIV.PA) 涨2.9%，此前Exane BNP Paribas将该公司股票评级从“表现逊于大盘”上调至“表现优于大盘”，并将该公司目标股价上调22%，至22欧元。

投资管理公司Partners Group (PGHN.S)上涨7%，尽管汇率带来不利影响，但公司全年获利仍增长8%，公司建议增加派息。

英股富时100指数.FTSE收高0.13%，至6,192.74点，法股CAC指数.FCHI升0.09%，报4,431.97点，德国DAX指数.GDAXI涨0.42%，至9,990.00点。(完)