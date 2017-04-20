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国际财经 | 2017年 4月 20日 星期四 08:32 BJT

欧股小幅反弹 受企业业绩和银行股升势扶助

路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%，周二触及三周低点。

英股富时100指数.FTSE延续昨日跌势，收低0.46%，吐尽年内迄今升幅，因在英国首相特蕾莎梅要求提前举行大选后，英镑急升，拖累多数成份股为大型出口企业的富时100指数下挫。

银行股结束11个月来最长的六日连跌，大涨1.8%，领跑各板块。

西班牙银行Banco Popular (POP.MC)和意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)分别大涨5.5%和6.1%。

基本资源股也反弹0.8%，油气股跌0.7%，因油价走软。

欧洲企业业绩表现有好有坏。Edenred(EDEN.PA)公布首季营收增长加快，并维持财测后股价劲扬5%。

英国奢侈品集团Burberry (BRBY.L)跌幅居前，下挫约8%，此前该公司公布第四季可比销售增幅放缓。

法股CAC 40指数.FCHI收高0.27%，德股DAX指数.GDAXI收高0.13%。(完)　　

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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