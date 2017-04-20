欧股小幅反弹 受企业业绩和银行股升势扶助

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录

路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。