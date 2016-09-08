欧洲股市收高 在八个月高位附近徘徊

路透伦敦9月7日 - 欧洲股市周三上涨，一指标股指接近八个月高位，受助于一些强劲的企业业绩，以及欧洲央行追加货币刺激措施的前景。

泛欧STOXX 600指数收高0.3%，报350.46点，接近1月来最高水准，但该指数今年迄今仍跌4%。

欧股上涨，因投资人预计周四欧洲央行在货币政策会议上将宣布进一步放宽政策，欧元区公债收益率下跌。

公债收益率下滑以及负利率环境打击了债券和现金的回报，带动投资人转投股市，尽管负利率可能也会影响欧洲的银行获利能力。

英国工程集团Weir (WEIR.L)为百分比涨幅最大的STOXX 600指数成份股，在摩根士丹利将该股评级由“中性”上调至“增持”后，该股股价大涨4.5%。

英股富时100指数.FTSE收高0.3%，法股CAC指数.FCHI上扬0.61%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.62%。(完)