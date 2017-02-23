欧股收盘基本持平 强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
泛欧STOXX 600指数微跌0.01%，盘中触及2015年12月初来最高的375.42点。德股DAX指数.GDAXI升0.3%，稍早触及2015年4月来最高水准。
英国第二大上市银行莱斯银行集团(LLOY.L)公布业绩后大涨3.3%，该行盈利升至十年最高。
Telefonica Deutschland (O2Dn.DE)公布第四季核心盈利优于预期后股价升2.2%。法国保险商Scor (SCOR.PA)增加派息，并计划回购股票后股价劲扬3.2%。
联合利华(ULVR.L)大涨5.7%，为涨幅最大的富时100指数.FTSE成份股，此前该公司表示，正评估能提升股东价值的各种选项，数日前该公司才拒绝卡夫亨氏1,430亿美元的收购提议。
接近该公司的消息人士表示，评估可能在4月前结束，或会有资产出售和削减成本行动。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB跑输欧洲其他股市，下滑0.8%，因资产管理公司Mediolanum (BMED.MI)大跌3.2%。
英国股市富时100指数.FTSE收高0.38%，法股CAC-40指数.FCHI小涨0.15%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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