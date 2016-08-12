欧股收于两个月高位 因企业业绩强劲

路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周四收盘触及两个月高位，香精香料制造商Symrise(SY1G.DE)和消费集团汉高(HNKG_p.DE)等公司股票触及纪录高位，此前发布强劲业绩报告及令人鼓舞的业绩预告。

汉高急升5%，因业绩超过预期，并上调了核心利润率预期。该股在德国DAX指数.GDAXI成份股中涨幅最大，德股DAX指数上涨0.9%。

Symrise大涨5.5%，此前发布上半年销售急增16%，至14.6亿欧元，公司称目标是在2016年再次在全球香精和香水市场跑赢同业公司。

“我们对专业化工产品持积极看法，”Northern Trust Capital Markets全球股市负责人Gary Paulin称，“这个领域的领先者通过未来进行整合仍有很大的增长潜力。”

比利时金融集团KBC (KBC.BR)急升5.2%，此前报告第二季净利润同比增长，贷款和储蓄规模在大部分核心市场得以增长，公司成本维持在较低水平。

在其它上涨股中，助听和耳机制造商GN Store Nord (GN.CO)大涨7.7%，此前公布第二季业绩强劲增长。

欧洲第二季季报期接近尾声，根据汤森路透Datastream数据，超过80%的STOXX 600成份股已经发布业绩，其中60%超过或达到预期。

欧洲STOXX 600指数收高0.8%，收于5月底以来的最高收盘点位，泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%。

但Old Mutual(OML.L)等公司的下跌限制了涨幅，该股急挫3.8%，此前公司报告利润下降9%，弱于预期。

钾化合物和盐矿商K+S(SDFGn.DE)大跌5.6%，此前公司称预计2016年运营利润将下降。

英股富时100指数.FTSE收高0.7%，法股CAC指数.FCHI收涨1.17%。(完)