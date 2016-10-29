欧洲股市受企业业绩不佳拖累收跌，本月也走低

路透伦敦10月28日 - 欧洲股市周五走低，受累于企业业绩不佳，银行股走势震荡，回吐近期的部分涨幅。

诸如Novo Nordisk(NOVOb.CO)等企业的获利令人失望打压市场人气。该股今日急跌15%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。

近几周，投资者对获利令人失望的企业零容忍，所有业绩不及预期，或发布盈警的个股均遭重创。

根据美银美林和追踪基金表现的机构EPFR提供的数据，对区内企业前景的担忧导致欧洲股票基金连续第38周出现资金净流出。

今年受创最重的类股之一银行股本周给欧洲股市提供一定的支撑，受助于一系列大银行发布的强劲业绩，其中包括，德意志银行(DBKGn.DE)意外盈利。

本月，金融股表现最佳，扶助其摘掉了今年表现最差类股的帽子，电信股取而代之，成为年内迄今跌幅最大的类股。

“银行股表现不俗，受助于业绩良好，以及债券收益率上涨，尤其是收益率曲线变陡，这对银行有利，”BNP Paribas Fortis的研究部主管Philippe Gijsels表示。

“如果目前的势头持续，银行股将会继续跑赢大盘和其它类股，”Gijsels说。

欧洲银行股.SX7P今年仍下跌16%。

根据汤森路透I/B/E/S数据，总体来看，STOXX 600指数成份股企业第三季获利料下降9.9%。

英股富时100指数.FTSE收高0.14%，法股CAC指数.FCHI收涨0.33%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.19%。(完)